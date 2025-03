"No merece más mi tiempo": La tajante respuesta de Melina Noto por polémica con Raquel Argandoña

16 mar. 2025 - 18:25 hrs.

En una polémica poco deseada se encuentra por estos días Melina Noto, luego que Raquel Argandoña filtrara su embarazo con Pangal Andrade. Y es que "La Quintrala" compartió la noticia a viva voz en un programa de televisión.

La revelación causó la molestia de la periodista trasandina, quien utilizó su cuenta de Instagram para lanzar sus dardos en contra de la exsuegra de su actual pareja. "Qué pena más grande que yo no pueda contar la noticia más importante de mi vida, que una persona que ni siquiera conozco se tome estas atribuciones", expresó.

Varias figuras del espectáculo se cuadraron con la pareja de Pangal Andrade, sin embargo, al parecer no fue suficiente para que Argandoña se retractara de lo hecho. "Nunca me dijo que era un secreto, nunca, ni que era sorpresa (...) No cometí ningún error", aseguró la presentadora de televisión en Only Fama.

Melina Noto pone punto final a polémica con Raquel Argandoña

Pese a que la polémica aún sigue viva, incluso con duras acusaciones entre Nano Calderón a Kel, Meli Noto ha dado luces de querer dar vuelta la página y concentrarse de lleno en su embarazo.

Por lo menos así lo hizo notar en una entrevista con LUN, donde aseguró que "hay que dejar atrás las cosas, porque en verdad lo importante es mi presente, mi guagüita, que estamos bárbaros con mi pareja y que vamos a ser una familia hermosa".

"Así que el resto no es algo que mi embarazo necesite hoy en día", agregó la comunicadora deportiva.

En esa misma línea, Noto indicó que "no quiero hablar más del tema, no merece más mi tiempo. Yo lo dejé ir y me concentro también en mi momento".

Así vive su embarazo Melina Noto

Respecto a su embarazo, comentó que se ha sentido "bárbaro" y "súper contenta", pese a estar con un poco de náuseas. Asimismo, comentó que ha seguido con su trabajo, aunque de a poco ha ido bajando la intensidad para disfrutar del proceso.

La profesional también comentó que tanto su familia como la de Pangal están "recontentos" con la noticia, sobre todo porque coincidió con el embarazo de su cuñada (Sara Luna Astorga) y otras tres integrantes más.

"Es una de mis mejores amigas en el Cajón del Maipo, así que es relindo también vivir este proceso juntas. Nos prometimos tener un embarazo juntas y no lo planificamos", afirmó.

En ese contexto, contó que su cuñada fue quien comunicó que estaba embarazada primero y que, tras escuchar los síntomas, pensó que quizás ella también lo estaba. "Me hago un test y le comento 'amiga, yo también estoy embarazada'. Y tenemos cuatro días de diferencia", narró.

