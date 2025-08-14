"¡Cómo pasa el tiempo!": Vanesa Borghi se prepara para el primer cumpleaños de su hijo Teo

14 ag. 2025 - 08:40 hrs.

Para Vanesa Borghi, uno de los hitos más importantes en su vida fue, sin dudas, el nacimiento de su hijo Teo, especialmente luego de que su primera hija Clara falleciera de manera prematura, con seis meses de gestación.

Ahora, el pequeño que concibió con su pareja Carlos Garcés está cerca de cumplir su primera vuelta al sol el 28 de agosto, como lo expresó emocionada en un tierno post de Instagram.

Vanesa Borghi y su reflexión sobre el cumpleaños de Teo

“Presumiendo a mi gordito que este mes cumple un año”, escribió Borghi en su publicación. “¡Cómo pasa el tiempo! Les juro que siento que vuela”, expresó sorprendida de lo rápido que ha crecido su hijo.

Su post estuvo acompañado con varias fotos tomadas en un parque, en las que posa sonriente con su hijo Teo en brazos, ella vestida con una falda plisada azul y camisa a cuadros azules y negros.

“Uno tiene que disfrutar mucho de los niños, porque no nos damos cuenta de lo importante que es esta etapa para ellos e incluso para nosotros”, reflexionó la conductora.

“Pequeños momentos que marcan la diferencia en nuestras vidas”, agregó, demostrando que cada instante junto a su hijo con Carlos Garcés es una bendición y que se prepara para celebrar su primer cumpleaños a lo grande.

