A una década de Papá a la Deriva: Así luce hoy Marina a sus 18 años y revela qué quiere estudiar

Con ocho años de edad, Giulia Inostroza cautivó a todo el país con su tierna interpretación de Marina en la teleserie de Mega Papá a la Deriva (2015). Hoy, vive una etapa de grandes cambios.

Han pasado diez años desde su debut como la más pequeña de la familia Montt y su apariencia no es la misma al tener ya 18 años, pero la actriz asegura que algunos televidentes aún la reconocen.

Así luce Marina en la actualidad

“Muchos me dicen que la cara no me ha cambiado”, indicó Inostroza a Las Últimas Noticias, durante un evento al que asistió en Vitacura, asegurando que todavía la asocian a Marina y otros papeles que interpretó en teleseries nacionales.

Sin embargo, donde realmente se aprecia lo mucho que ha crecido es en sus redes sociales. En estas plataformas, Giulia Inostroza se dedica a ser influencer y muestra, entre otras cosas, parte de su cotidianidad.

¿Qué carrera estudiará tras salir de cuarto medio?

En junio, Inostroza egresó de cuarto medio y ya piensa profundamente en su futuro académico. “Yo no quiero abandonar la actuación”, aseguró Giulia, aclarando que por ahora le “gustaría estudiar algo relacionado con business (negocios)” en la universidad.

Considera que con esta carrera podría complementar su presencia en redes sociales y su vida como actriz, un oficio que nunca abandonó y que también le “gustaría mantenerlo activo”.

“Ahora que estoy más grande tengo más oportunidades”, dijo en la entrevista. “Yo sigo haciendo castings y ahora tengo más flexibilidad”, agregó.

