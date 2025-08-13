Merecido: Julio Jung será homenajeado en la Cineteca Nacional del Centro Cultural La Moneda

13 ag. 2025 - 20:30 hrs.

El actor nacional Julio Jung recibirá un homenaje en la Cineteca Nacional del Centro Cultural La Moneda para celebrar en vida su trayectoria actoral.

Este homenaje se realizará el próximo jueves 28 de agosto, a las 19:00 horas, y está siendo impulsado por la productora Paola Lertora y el cineasta Diego González.

Hasta el Centro Cultural llegará el propio Jung, de 83 años, y la Ministra de Culturas, Carolina Arredondo, quien será la encargada de entregar el reconocimiento oficial al querido actor.

Julio Jung será homenajeado en vida

Además del homenaje en vida que se realizará a Jung, se proyectará por primera vez la película "Réplicas" de 2016, cinta que fue dirigida por González y que fue el último material que grabó Julio en la pantalla grande, compartiendo elenco con Francisca Lewin, Eduardo Barril y Constanza Sanhueza.

Asimismo, se hará una reversión de "La Tercera Oreja", un radioteatro que fue creado por Joaquín Amichatis y en el que Jung debutó como narrador con tan solo 19 años.

Según consignó La Tercera, para Lertora es un "deber moral" homenajear al actor en vida, recordando que actualmente está viviendo en la casa de reposo Buonavita Chicureo y enfrentando problemas de salud.

