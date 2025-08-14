Carla Jara tiene un curioso sueño y consulta a sus seguidores: "¿Alguien sabe qué significa?"

14 ag. 2025 - 20:10 hrs.

Una curiosa revelación hizo Carla Jara recientemente. La animadora contó que tuvo un sueño muy extraño y que no entiende el significado, por lo que pidió ayuda a sus seguidores para encontrarle sentido.

La conductora de televisión se encontraba preparando su té para iniciar la rutina con energía, un momento que aprovechó para comentar esta anécdota que la mantiene pensativa.

Carla Jara cuenta el extraño sueño que tuvo en la noche

“Les quería contar lo que soñé anoche, dos cosas: con leones bebés y con hámsters”, inicia explicando la animadora en sus historias de Instagram.

Foto: Instagram @carlajaracadiz

“La mamá hámster tenía bebecitos y yo la ayudaba, como que se los acomodaba. Si alguien sabe qué significa eso, por favor, que me cuente”, agregó. "Los que sepan de sueños, ¿qué significa?", escribió sobre el video.

Jara no comentó si sus seguidores respondieron a su consulta, pero algunos artículos de prensa le podrían dar pistas. Según El Heraldo de México, la aparición de cachorros de león en sueños tiene que ver con la calma que una persona ha tenido a lo largo de su vida, así como que vendrán nuevos proyectos.

Diario Femenino, en tanto, señala que soñar con hámsters simboliza una vida social saludable e incluso la protección a otras personas.

Todo sobre Carla Jara