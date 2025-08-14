Adriana Barrientos afirma que Andrea Marocchino le fue infiel a Pancha Merino: "Con la misma niña que..."

14 ag. 2025 - 15:10 hrs.

Pancha Merino sorprendió al mundo del espectáculo al anunciar el quiebre definitivo de su relación con Andrea Marocchino, tras varios años juntos. Desde entonces, mucho se ha especulado sobre las razones detrás de esta separación.

Algunos cercanos apuntaron a problemas de convivencia por sus estilos de vida diferentes, pero Adriana Barrientos asegura fervientemente que la causa fue una supuesta infidelidad por parte del empresario.

Adriana Barrientos ventila supuesta infidelidad de Andrea Marocchino a Pancha Merino

“Llevo años contando esta historia”, resaltó Barrientos en el programa Zona de Estrellas, donde dijo ser testigo de situaciones comprometedoras que involucran al italiano.

Instagram @andreamarocchino

“Yo estaba ahí, al lado del teléfono, mirando. A mí me tocó ver los llamados de teléfono y los mensajes de Andrea Marocchino a las personas que estaban al lado mío”, aseguró la panelista, según lo reseñado por Glamorama.

En sus declaraciones, Adriana Barrientos agregó que ella y Marocchino comparten el mismo círculo social, por lo que conoce de primera mano que sus amigos “salen con mis amigas que son de la generación de la Nacha Michelson”.

Y sobre la persona con la que el empresario habría sido infiel, mencionó lo siguiente: “Esta misma niña con la que le pusieron los cachos a la Pancha Merino es la misma con la que me los pusieron a mí, se acabó mi amistad con esa niña”.

