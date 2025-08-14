"Me rompo a llorar": Oriana Marzoli confiesa su profunda pena a un mes de la muerte de su mascota

14 ag. 2025 - 18:30 hrs.

Hace poco más de un mes, Oriana Marzoli sufrió uno de los momentos más difíciles de su vida, falleció Cocco, su perrito.

Unas semanas antes de la muerte de la mascota, la chica reality contó que le habían descubierto un tumor cerebral, el cual era imposible de operar y que solo habían tratamientos paliativos para sobrellevar su enfermedad.

Lamentablemente, la vida del perro solo se alargó por unos días y la española declaró estar completamente destrozada con la situación: "Te amo con toda mi alma, recuerda lo mucho que te amamos y por favor danos fuerzas para seguir adelante. Por siempre, tú Cocco, el amor de mi vida".

La pena de Oriana Marzoli

Ya un tiempo después ese complejo momento, Oriana Marzoli volvió a tocar el tema, agradeció el apoyo que ha recibido de parte de sus seguidores y cercanos y reveló su lucha diaria.

"Gracias por los regalos, sobre todo lo de Coqui, pero todavía es muy duro ver cosas de él. Les prometo que le rezo todos los días, pero cada vez que veo fotos detenidamente o videos, me rompo a llorar", expresó.

Instagram

"Nunca me ha gustado mostrarme así ni por redes, ni en ningún sitio, pero lo de Cocco es diferente. Solo espero que siempre esté conmigo y con mi madre y que desde arriba nos cuide", agregó finalmente.

Todo sobre Oriana Marzoli