"Está luchando por salir adelante": Steffi Méndez transparentó difícil momento de DJ Méndez

A través de sus redes sociales, Steffi Méndez invitó a sus seguidores a realizarle preguntas y le llegaron varias sobre distintas temáticas.

Una de las que ella se atrevió a responder tuvo que ver con su papá, DJ Méndez, quien en el último tiempo se ha hecho viral en TikTok pues varios están reviviendo sus éxitos.

Recordemos que algunas de las canciones más conocidas del intérprete chileno son "Estocolmo", "Josephine", "Lady", "Mi Chile querido", entre otras.

La confesión de Steffi Méndez

"¿Qué piensas de que la gente (me incluyo) pida a tu papá de vuelta?", fue la consulta que le llegó a Steffi Méndez en su cuenta de Instagram.

"Ay, no saben cuánto me emociona ver todos esos TikToks", comenzó diciendo la actriz y de inmediato, transparentó una compleja situación.

"Él está viviendo un periodo que no sabría cómo describirlo pero él está luchando para salir adelante y creo que a él le alegraría mil veces más ver cómo quieren revivir/descongelar a DJ Méndez", explicó.

Finalmente, Steffi Méndez le envió un cariñoso mensaje a su padre: "Está de más decir cuánto lo extraño y me duele tenerlo lejos especialmente en estos momentos".

