"Tengo el escuadrón del embarazo": Eugenia Lemos cuenta cómo se prepara para el parto de su primer hijo

En la etapa final de su primer embarazo, Eugenia Lemos se muestra tranquila y llena de energía para afrontar este gran cambio en su vida y la de su pareja, Matías Kosznik. A sus 33 semanas, combina su vida laboral con la preparación para la maternidad.

La modelo y animadora ha disfrutado de una gestación que califica como muy positiva, lo que le ha permitido seguir produciendo contenido para su pódcast “Dale Color” y mantenerse activa en sus proyectos personales.

Los preparativos de Eugenia Lemos para dar a luz a su bebé

Durante una entrevista con Las Últimas Noticias (LUN), Eugenia compartió: “Tengo todo un escuadrón, el escuadrón del embarazo. Hago yoga con mi profesora Monse, hago gimnasia con Andreita y está Fernanda que me ve las comidas, para que yo esté muy bien alimentada con el tema de las carnes, el hierro, el calcio”.

Foto: Instagram @eugenialemosok

Sobre cómo enfrenta las molestias del embarazo, mencionó que “me doy cuenta de que estoy teniendo un súper buen embarazo. Me han pasado cosas mínimas, como un poco de náuseas, no dormir en las noches, nada que me haya impedido disfrutar”.

En cuanto a la falta de sueño, comentó: “Después de una reunión me tengo que tomar una minisiesta, después de grabar el 'Dale Color' también, después de un reel, tengo que cerrar los ojitos”.

Además, reconoció su buen comportamiento al tener pocos antojos. “Me he portado súper bien, no he molestado mucho. Pero sí me dio un antojo muy fuerte de comer facturas argentinas”, contó.

“Estamos preparándonos para un parto normal (...) En el embarazo una tiene mucha ansiedad: cómo va a ser el parto, conocer a la bebé, preparar la casa. Entonces, poder hacer yoga, que la profesora venga a mi casa, también preparar el piso pélvico y técnicas de respiración, me ha hecho muy bien”, destacó.

