"Tuve que sacar las garras": La historia de la modelo chilena que triunfa en India y comparan con Kylie Jenner

15 ag. 2025 - 09:00 hrs.

Almendra Fábrega Callilef, una joven modelo chilena de 25 años, vivió una experiencia única que marcó su carrera y su vida personal. Tras estudiar administración pública, decidió aventurarse en el modelaje fuera del país y ahora la comparan con Kylie Jenner.

Luego de presentarse en concursos como el Miss Earth y Miss Universo, Almendra decidió aceptar una oferta laboral para trabajar en India. Su estancia de un año en Asia le abrió puertas en mercados como los de Turquía, Emiratos Árabes Unidos e Indonesia.

Almendra Fábrega Callilef, la modelo chilena que triunfa en India

“Mi familia estaba muy asustada, pero yo estaba decidida a partir. Me fui a la vida porque no conocía a nadie, todo era nuevo y al día siguiente de que aterricé ya estaba trabajando. Me impactó el hecho de que era todo muy organizado y seguro”, declaró inicialmente a Las Últimas Noticias (LUN).

Foto: Instagram @almendrafab

Ya en la India experimentó un gran glow up físico y personal, según ella misma manifestó: “Creo que allá encontré mi yo interior. En Chile estaba muy metida en mis estudios universitarios, entonces en India supe cómo maquillarme, arreglarme y cómo hacerme el pelo. La personalidad me cambió a full: tuve que sacar las garras”.

Además, contó que en India empezaron a comparar su mirada con la de Kylie Jenner, gracias a sus ojos grandes. “Los indios empezaron a decirme: ‘Oh, te pareces a Kylie’. Y por eso mismo me salían varios trabajos allá (...) A la gente le causa curiosidad que yo sea mapuche y que me parezca a Kylie. Me lo tomo con humor, es chistoso”, expresó.

Respecto a ser una chilena trabajando en Asia, reconoció que hay campo para sus compatriotas: “No me crucé con ninguna chilena. Para mí, es un mercado que vale la pena como experiencia. Hay que sí o sí pasar por India en algún momento, sobre todo si eres modelo primeriza”.

Foto: Instagram @almendrafab

Sin embargo, después de alcanzar la cima como modelo, ahora busca explorar otro rubro. “Me aburrió un poco el modelaje. Estoy intentando abrir una faceta de youtuber (...) Siento que ser tiktoker, youtuber o influencer es lo que está generando. El modelaje es como un hobbie más que como trabajo fijo”, admitió.

Todo sobre Celebridades Internacionales