"Me siento la mujer más amada del mundo": Emilia Dides se sincera sobre su relación con Sammis Reyes

14 ag. 2025 - 17:15 hrs.

Emilia Dides estuvo la tarde de este jueves en Meganoticias Alerta, donde se refirió a su relación con Sammis Reyes y el anuncio de su embarazo junto al exjugador de la NFL.

Recordemos que la ex Miss Universo Chile y el oriundo de Maipú publicaron un video en pleno desierto de Emiratos Árabes Unidos, donde revelaron la espera de su primer bebé.

"El mejor regalo que nos ha dado la vida… Te esperamos con mucho amor", escribió la modelo y cantante en Instagram en ese momento.

Emilia Dides dedica tiernas palabras a Sammis Reyes tras anunciar embarazo

En conversación con Rodrigo Sepúlveda, la cantante aseguró que está viviendo un proceso con "muchas emociones y cosas que uno no controla", pero que está con calma.

Seguido, indicó que está "superfeliz de haber encontrado un hombre tan increíble como Sammis".

La pareja hizo pública su relación durante la Gala de Viña 2025, donde desfilaron juntos por la alfombra roja del Sporting Club de la "Ciudad Jardín". Sin embargo, algunos usuarios en redes sociales han cuestionado la velocidad que ha tomado la relación.

"Muchos dicen: 'Ay, qué poco tiempo llevan’' El tiempo es un número, la conexión es algo que es evidente, inevitable y solamente crece", respondió a las críticas.

Asimismo, Emilia Dides quiso recalcar que "con él me siento protegida, la mujer más amada del mundo, y yo pretendo que él también se sienta el hombre más amado del mundo".

