"Soy yo": Habla el supuesto hombre oculto en las fotos de Gala Caldirola, pero sus seguidores dudan

Gala Caldirola sorprendió recientemente a sus seguidores al publicar en Instagram una serie de fotos donde se aprecia que la acompaña un hombre, cuyo rostro no se ve y sobre el que prefirió no dar detalles.

Luego de desatarse una serie de especulaciones y sospechas, un usuario asiduo a la cuenta de la española rompió el silencio y aseguró que se trata de él. Sin embargo, los fanáticos de la modelo de 32 años dudan que sea cierto, debido a las características físicas del misterioso galán.

El presunto “pololo” de Gala Caldirola

El misterio inició con una postal en Instagram donde se ve la sombra del hombre que toma a Caldirola en sus brazos, de una forma muy romántica. “Si la vida es un ratito, yo quiero vivirlo así: libre, plena, enfocada, en paz, en plenitud. A nuestra manera”, escribió Gala.

Con este post surgieron especulaciones en torno a una posible nueva pareja, momento que su mánager y amigo, Suro Solar, aprovechó para decir: “Un link y les cuento quién es. Es bromita, soy yo”.

Foto: Instagram @galadrielcaldirola

Sin embargo, lejos de quedar resuelta la incógnita, los fans comenzaron a decirle que mentía. "No eres tú, él está fuerte y alto. Tú estás fuertotote y guapo"; "La foto 2 dice que no eres tú", se lee entre los comentarios.

Lo mismo ocurrió con la foto de Gala tomada de la mano del personaje. “No eres tú, porque tú te recortas los pelos. Este hombre tiene los pelos largos del brazo, anillo y pulseras; tú no ocupas esas cosas”, afirmó una usuaria.

“No eres tú, porque ni en sueños subes ese cerro”; “Ni en tus mejores sueños, Suro”; “Suro, esa silueta no es tuya”; escribieron otras personas, lo que deja el misterio aún sin resolver.

Foto: Instagram @galadrielcaldirola

