"Se te pasó la mano": Sammis Reyes explota contra el Pastor Rocha por comentarios sobre Emilia Dides y su hijo

15 ag. 2025 - 10:40 hrs.

Una tensa situación fue la que se vivió en las redes sociales con el influencer y deportista Sammis Reyes y el humorista Santiago Endara, más conocido como el Pastor Rocha.

Esto se debe a un video en que el Pastor Rocha se refiere directamente a Emilia Dides, Sammis Reyes y a la reciente noticia de que la pareja serán padres por primera vez.

¿Por qué Sammis Reyes se enojó con el Pastor Rocha?

El Pastor Rocha ha afirmado en más de una oportunidad sentir atracción por la Miss Chile 2024. Así lo demostró en el programa La Junta, donde le dijo "Emilia Dides, te amo".

Sin embargo, lo que provocó la furia de Sammis fue que el Pastor Rocha afirmara que él iba a ser un "buen padrastro" y que le pondría "su apellido" al hijo de Dides y Reyes.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Es De Canuto (@esdecanuto_oficial)

Así contestó Sammis Reyes al Pastor Rocha

Ante esta situación, Sammis Reyes emitió una fuerte advertencia, dejando en claro que, a su juicio, se había cruzado un límite inaceptable: "Métete con cualquier we... menos con mi mujer y mi hijo. Se te pasó la mano CTM". Su mensaje culminó con una declaración tajante: "Te aguanté una, pero esta ni cagando".

Comentarios de Sammis Reyes

¡Sammis Reyes y el Pastor Rocha se arreglaron!

Pese a todo el revuelo que hubo entre ambos, Sammis Reyes afirmó después en su Instagram que pudo conversar con el Pastor Rocha, quien le pidió disculpas, y le explicó su punto de vista de la situación, quedando en buenos terminos.

"Hablamos por teléfono, me pidió disculpas (...) Personalmente agradecí que respondiera mi llamada y arregláramos el tema rápidamente. Todo bien", afirmó Sammis, cerrando el tema.

Storie de Instagram de Sammis Reyes

Por el otro lado, Rocha en su cuenta de Instagram comentó que el video fue "sin afán de ofender" y que el exjugador de la NFL tiene buen sentido del humor, y que, de hecho, ahora irían por "sus McDonald's y prote (proteínas)".

Todo sobre Sammis Reyes