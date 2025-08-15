Michelle Carvalho inicia su primer paseo en crucero: Así es su lujoso camarote en su viaje a Bahamas

15 ag. 2025 - 12:20 hrs.

Michelle Carvalho pasó unos días inolvidables en Orlando, Florida, donde visitó parques temáticos como el de Harry Potter. Ahora su trayecto toma otro rumbo: la chica reality inicia su primer viaje en crucero, con destino a Bahamas.

En esta nueva aventura la acompañan aún sus amigas e influencers iCata y Fran Chekal, quienes también se encuentran felices por muy pronto disfrutar de las calurosas playas del Caribe.

La habitación de Michelle Carvalho en su viaje en crucero a Bahamas

En sus historias de Instagram, la modelo brasileña de 32 años reveló la noticia con una foto que capturó su amiga Fran poco antes de subir a la embarcación, cuando realizaban los preparativos para el viaje. "Hoy nos vamos en crucero, primera vez de las tres. ¡Yajuuuuu!", se lee sobre la imagen.

Foto: Instagram @mrs_carvalho

“Voy a conocer Bahamas, qué emoción”, escribió horas después sobre un video de un room tour por su habitación. Inició con el baño, donde predomina la pulcritud del color blanco en un diseño moderno. "Es bastante grandecito", se le escucha decir a Michelle.

Posteriormente, dio un vistazo al dormitorio, decorado en colores neutros. El lugar cuenta con una cama tamaño queen y un sofá espacioso, así como televisión, estantería, clóset y, por supuesto, un balcón con asientos y con vista al mar. "Miren qué precioso", comentó.

Foto: Instagram @mrs_carvalho

Finalmente, Carvalho posó con sus amigas en el balcón, vestida con un traje de baño blanco, lista para disfrutar del sol.

Instagram @mrs_carvalho

