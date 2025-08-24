"La experiencia ha sido increíble": Roxana Muñoz revela que lleva un año viviendo en el sur de Chile

24 ag. 2025 - 18:10 hrs.

Roxana Muñoz lleva un año viviendo en la región de La Araucanía y reveló que "la experiencia ha sido increíble. No pensé que me gustaría tanto". Sin embargo, esto también ha traído desafíos que la tienen convertida en toda una maestra de la construcción.

En conversación con LUN, la modelo señaló que después de un temporal en su casa en Colina con el que perdió parte de sus equipos de audio -actualmente estudia producción musical- "tuve que salir de ahí y venirme ese mismo mes de agosto del año pasado".

"Aprendí mucho"

En sus redes sociales, Muñoz ha compartido parte de su día a día en el sur, donde hace los arreglos de su casa por sí misma. ¿Cómo partió todo?

"Tengo un perfil de súper anfitriona en una app donde manejaba 6 alojamientos en Algarrobo, cerca de una playa. Dos de ellos eran horribles y los transformé por completo, quedaron casi 5 estrellas. Trabajé junto a maestros más que nada pintando y aprendí mucho de ellos", confesó.

"Siempre pasaba algo, tenía que improvisar y solucionar. A veces no tenía gente que hiciera el aseo y lo hacía yo nomás. Trabajé en eso hasta el año pasado".

Este trabajo fue el que le dio la experiencia para hacerse cargo de su propia morada en La Araucanía. "Acá vivo en zona rural y es difícil encontrar maestros disponibles, así que me toca hacer todo yo nomás. Lo hago feliz".

