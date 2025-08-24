Recordado por su interpretación en Los Soprano: Actor norteamericano Jerry Adler murió a los 96 años

24 ag. 2025 - 17:50 hrs.

Aunque comenzó con una carrera tardía, Jerry Adler se convirtió en un rostro inconfundible gracias a las series de televisión. Ayer sábado 23 de agosto, a los 96 años de edad, falleció en la ciudad de Nueva York.

Según consigna The Guardian, la familia del artista emitió un breve comunicado a través de Sarah Shulman, de Paradigm Talent Agency: "Falleció en paz mientras dormía", indica el texto sin hacer referencia a las causas de su deceso.

Adler era primo de la afamada profesora de interpretación Stella Adler, quien dio inicio a dos academias de actuación ubicadas en Nueva York y Los Angeles que llevan su nombre. Sin embargo, él solo se atrevió a dar el paso a los 62 años.

Los Soprano / HBO

Anteriormente, estuvo relacionado con las artes dramáticas, pero tras bambalinas. En Broadway fue director de escena y trabajó en la producción musical de obras como My Fair Lady, El Violinista en el Tejado y Los Caballeros las Prefieren Rubias.

El paso a la televisión de Jerry Adler

"Nunca había actuado, nunca me lo había planteado y estaba a punto de retirarme", confesó en una entrevista. Sin embargo, el giro en su carrera comenzó tras audicionar para la película The Public Eye con Joe Pesci.

Años más tarde llegaría a sus manos su rol más recordado: Hesh Rabkin, el deslenguado consejero judío de Tony (James Gandolfini) en Los Soprano.

Luego sería Howard Lyman en The Good Wife, personaje que solo aparecería en un capítulo, pero que habría causado gran impresión en los productores de la serie que lo convirtieron en un regular de la ficción. "Fue tan gracioso (...) que lo tuvieron de vuelta durante seis años y 30 episodios", señaló el guionista Robert King.

Compañeros de Adler se despidieron en redes sociales, entre ellos, Steve Van Zandt (Los Soprano) quien escribió: "Fue un honor trabajar contigo. Viaja bien, amigo".

