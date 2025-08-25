"Más personas tratando de colgarse...": Karol Lucero alza la voz tras acusaciones de DJ Isi Glock

25 ag. 2025 - 16:45 hrs.

La polémica protagonizada por Karol Lucero tiene un capítulo más, pues ahora el animador volvió a alzar la voz y a referirse a su actuar a través de sus redes sociales.

En primera instancia, el comunicador reafirmó los dichos realizados en Only Fama: "Quiero dejar algo claro: lo que viví, lo que conté y lo que asumí, ya lo hice de frente y con responsabilidad. Tuve dos opciones, esconderme y evitar dar la cara o enfrentar los hechos como corresponde a alguien que es figura pública. Elegí lo segundo, conté mi verdad sin culpar a terceros, porque entendí que la única responsabilidad aquí es mía".

También, el conductor se refirió a las pruebas que supuestamente existen en su contra: "He escuchado versiones, acusaciones y promesas de pruebas contundentes que nunca llegaron (pantallazos de Instagram o Whatsapp son muy fácil de falsear, pero se prometió fotos y videos a cambio de dinero). No me corresponde a mí validar ni desmentir cada historia que sigan agregando, no me extrañaría que aparecieran más personas tratando de colgarse en busca de autopromoción. La audiencia ya sabe distinguir y al final es el karma inmediato que merezco por mi pésimo actuar".

El mea culpa de Karol Lucero

Posteriormente, el exchico Yingo habló sobre las acusaciones que se han revelado contra DJ Isi Glock: "Da igual que digan que la otra persona es mítomana, que inventó que tenía cáncer, que sedujo a compañeros carabineros para después extorsionarlos, que se contradice en su relato, que no tiene las pruebas que prometió, que preparó esto para salir en TV, por dinero y que seguirá sacando provecho del tema, aunque todo eso sea cierto, no borra mi falta".

Finalmente, Karol Lucero reiteró el mea culpa que había realizado anteriormente y pidió perdón por sus actitudes.

"Lo que sí me corresponde es insistir, yo soy el único culpable de haber fallado a la persona que amo. Eso es lo que realmente me duele y lo que me avergüenza. La mala decisión fue mía y es algo que tendré que cargar sin justificación. Hoy solo quiero ofrecer disculpas y dar un paso al costado en el tema, para reflexionar, seguir con la ayuda de responsabilidad afectiva y trabajar en mí mismo", declaró.

