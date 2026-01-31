"Te dejo ir en paz": El especial ritual de Virginia Demaria a los 40 días de la muerte de su hermana

31 en. 2026 - 18:40 hrs.

El 22 de diciembre del 2025 quedará marcado para siempre en el recuerdo de Virginia Demaria, ya que aquel día, de forma sorpresiva, su hermana Gabriela falleció.

Y es que en vísperas de Navidad, la cocinera tuvo que despedir a su hermana, quien sufrió un infarto hemorrágico que nadie vio venir, por lo que afectó y pegó muy fuerte a toda su familia.

Precisamente, este 31 de enero se cumplen 40 días desde su muerte, por lo que Virginia en compañía de sus familiares realizó un ritual de recuerdo.

El ritual de recuerdo de Virginia Demaria

"Acá les comparto algo especial que hicimos a los 40 días de la partida de mi hermana. En muchas tradiciones, los 40 días marcan un momento importante después de la muerte de alguien", expresó Virginia.

En esa línea, agregó que "no porque el dolor se termine, sino porque algo cambia: el impacto baja, el vínculo se transforma y aparece otra forma de presencia. A los 40 días, el amor no se va. Se acomoda".

"Por eso quisimos hacer un ritual simple de cierre, no para olvidar, sino para ordenar lo que duele y dejar espacio para seguir. Buscamos un lugar tranquilo", confesó la cocinera.

Dicho esto, dejó por escrito la carta que le hicieron a su hermana: "Escribimos una carta con palabras de Ho’oponopono: Lo siento. Perdón. Gracias. Te amo. Y cerramos con una frase final: Te dejo ir en paz y me permito seguir. Se lee la carta en voz alta y luego el gesto de soltar: quemar la carta, enterrarla y agregarle agua. Al final, una frase simple para cerrar: Que lo que fue dolor vuelva a la tierra. Que lo que fue amor permanezca en mí.

"Este ritual no borra la pena, pero ordena el vínculo. Después de los 40 días se sigue extrañando, pero distinto. Si estás viviendo un duelo, tal vez esto te sirva. Y si no, guárdalo. Nunca se sabe cuándo lo vas a necesitar", cerró.

