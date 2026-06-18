Con Gala incluida: La comentada imagen de Coté López para festejar el cumpleaños de Luis Jiménez

18 jun. 2026 - 08:30 hrs.

Una ola de saludos de cumpleaños recibió este miércoles Luis Jiménez por sus 42 años, entre los que estuvieron Gala Caldirola y su exesposa María José López.

No es casualidad el mensaje de la empresaria, y es que su matrimonio fue uno de los más largos del espectáculo nacional con cuatro hermosos hijos.

Aun así, la historia de Coté López no pasó desapercibida por la particular fotografía que utilizó para celebrar al exfutbolista.

La curiosa foto de Coté López

López compartió un collage de fotografías para Luis Jiménez, entre las que aparecía Gala Caldirola, la actual pareja del deportista.

"Feliz cumple al mejor papá del mundo, que sigas siendo muy feliz. Te quiero, Luis", fue la afectuosa dedicatoria de la modelo.

Instagram @cotelopezm

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