Luego de ser captada en su peor momento, Angie Jibaja reapareció en redes sociales para promocionar su nueva canción. Se trata de un remix que grabó con otros artistas urbanos. La exchica reality había anunciado su regreso a los escenarios antes de ser grabada recayendo en las drogas.

También puedes ver

Angie se hizo muy conocida en Chile tras su participación en algunos realitys, el más reciente "Doble Tentación", de Mega. Donde protagonizó muchos momentos dramáticos.

"Escucha el remix 'Donde estabas tú' en tu plataforma favorita de Romani Music ft. Angie Jibaja, George Mayer y Danai Q. Sube en tu Instagram escuchando la canción en tu plataforma favorita, etiquetándome y te mencionaré en mi historia", escribió la exchica reality en su cuenta de Instagram.

Del mismo modo, compartió parte de la letra de la canción y animó a sus seguidores a escucharla: "¿y dónde estabas túuuu? Si quieres que me quede, no me mientas másss. ¿Ya escuchaste la canción en tu plataforma favorita? Escucha la canción donde salgo con artistas chéveres como Geroge F, George Mayer y Danai Q, equipazo", señaló.

Recordemos que Angie fue grabada a inicios de febrero consumiendo sustancias ilícitas en La Victoria, una población muy peligrosa en Perú, a plena luz del día. Esto fue expuesto en Magaly TV, un popular programa peruano, donde además mostraron otras imágenes de diciembre del año pasado donde se encontraba en un fumadero en Chorrillos, Perú.