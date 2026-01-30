Camino a Viña 2026 - Capítulo 5: Fey, Ana Torroja y Patricia Manterola revelan sus anécdotas con el "Monstruo"

30 en. 2026 - 23:49 hrs.

En un nuevo capítulo de Camino a Viña 2026, Karen Doggenweiler y Rafael Araneda guiaron una jornada marcada por confesiones, anécdotas y reflexiones íntimas, donde distintos invitados compartieron experiencias personales y momentos determinantes de su paso por el Festival de Viña del Mar.

Uno de los testimonios fue el de Fey, quien se sinceró sobre el difícil momento que enfrentó durante su segunda presentación en Viña, cuando debió salir al escenario tras la aclamada actuación de Marco Antonio Solís.

El capítulo también tuvo un espacio destacado para Ana Torroja, quien revivió distintos hitos de su historia con el Festival. Desde su debut junto a Mecano, enfrentando por primera vez al llamado "Monstruo", hasta los nervios que sintió al presentarse por tercera vez en Viña como solista.

Camino a Viña / Mega

Además, la artista española abordó el tenso cierre de su show en Viña 2007, cuando el público pedía que regresara al escenario, pero la producción debía continuar con la programación del evento.

Doble Reina de Viña

El recorrido por las historias del Festival continuó con Patricia Manterola, quien destacó la importancia de Viña del Mar en su carrera solista. La cantante recordó que la Quinta Vergara fue el primer gran escenario que pisó tras su etapa en Garibaldi, y valoró especialmente el cariño del público chileno.

Finalmente, Manterola recordó uno de los hitos de su carrera: haber sido elegida Reina del Festival en dos oportunidades, un hecho inédito en la historia del certamen.

