Camino a Viña 2026 - Capítulo 4: Las anécdotas de Luciano Pereyra y Gastón de Los Auténticos Decadentes

En un nuevo capítulo de Camino a Viña 2026, Karen Doggenweiler y Rafael Araneda encabezaron una jornada marcada por relatos personales, recuerdos significativos y momentos clave vinculados al Festival de Viña del Mar, junto a invitados que repasaron hitos decisivos de sus trayectorias.

Uno de los testimonios fue el de Luciano Pereyra, quien repasó el origen de su vínculo con la música desde su infancia. En la conversación también se abordó un episodio vivido por Pereyra durante su llegada a Chile para el Festival de Viña 2020, en un contexto social especialmente complejo.

El capítulo también tuvo un espacio dedicado a Fernanda Cornejo, hija de Karen Doggenweiler, quien compartió su mirada sobre la histórica animación de su madre en el certamen.

Camino a Viña / Mega

Gastón de Los Auténticos Decadentes conversa con Karen y Rafa

Finalmente, el recorrido por las historias del Festival incluyó el recuerdo de Gastón Bernardou, integrante de Los Auténticos Decadentes, quien rememoró el complejo debut del grupo en Viña 2002.

La anécdota estuvo marcada por una presentación en un inusla horario, tras una extensa jornada encabezada por Juan Gabriel, lo que dejó a la banda frente a un público prácticamente inexistente, en contraste con los exitosos regresos que vendrían años más tarde.

