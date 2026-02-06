Camino a Viña 2026 - Capítulo 6: Un recorrido por la obra de Juan Gabriel y las confesiones de Pandora

06 feb. 2026 - 23:52 hrs.

En un nuevo capítulo de Camino a Viña 2026, Karen Doggenweiler y Rafael Araneda recorrieron las calles de Ciudad Juárez en México para conocer más del lugar que vio nacer a Juan Gabriel.

Precisamente, la dupla de animadores visitó el lugar que inspiró al mítico "Noa Noa", así como aprovechó de comer en el legendario Bar Kentucky donde se dice que nació el trago conocido como "Margarita".

Luego llegaron hasta el Museo de Juan Gabriel donde tuvieron acceso exclusivo al salón principal de este sitio que resguarda alguno de los objetos más preciados para el "Divo de Juárez".

La conversación con Pandora

Asimismo, Rafa y Karen pudieron conversar con la agrupación mexicana "Pandora", quienes recordaron su primer paso por Chile en Viña 1987, donde se presentaron dos noches.

La primera fue calificada como un "fracaso" por la prensa. Sin embargo, en su segunda noche, y gracias a la vital intervención de Antonio Vodanovic, la agrupación se ganó al "Monstruo".

Finalmente, manifestaron sus ganas de volver a Chile y revelaron las potentes frases que les dijo Juan Gabriel a modo de consejo.

