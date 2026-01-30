"No entendía qué pasaba": Fey se sincera sobre difícil momento que vivió en su segunda presentación en Viña

30 en. 2026 - 22:56 hrs.

En una honesta conversación en Camino a Viña, Fey recordó el complejo momento que enfrentó durante su segunda presentación en el Festival de Viña del Mar, cuando debió salir al escenario tras una de las figuras más queridas del certamen.

Según relató la cantante, la tensión se generó al compartir noche con Marco Antonio Solís, quien recibió una ovación inagotable por parte del público. "Me tocó vivir algo que fue tenso al principio, porque salí a cantar con uno de nuestros representantes más increíbles de la vida", explicó.

El complejo momento tras salir al escenario

Fey detalló que el público no dejaba de pedir más canciones para el artista que la precedía, lo que generó confusión y nerviosismo antes de su ingreso. "La gente quería que siguiera cantando. Le decían otra más y otra, y tú sabes que no se sacian con nada, dicen más y más", relató.

La situación se volvió aún más compleja cuando recibió la señal para salir al escenario. "Me dijeron que ya tenía que salir, que él tenía que dejar de cantar. Yo decía: ‘pero es que la gente quiere más, si salgo yo me van a matar’", confesó, reconociendo lo difícil que fue enfrentar ese momento.

Al comenzar su presentación, la reacción del público la descolocó. "La primera canción, yo salí y no entendía qué pasaba, porque la gente quería que otra vez saliera (Solís)", explicó. Sin embargo, con el paso de los minutos, el ambiente comenzó a cambiar. "Cuando ya fue la mitad de la canción, dijeron: ‘ah, bueno, ya no va a salir’. Se soltaron, me solté yo también", recordó.

