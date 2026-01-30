Avance del capítulo 6 de Camino a Viña 2026: Pandora confesarán gran ayuda de Antonio Vodanovic en Viña 1987

30 en. 2026 - 23:58 hrs.

En el próximo capítulo de Camino a Viña, Karen Doggenweiler y Rafael Araneda se reunirán con la histórica agrupación mexicana Pandora para una conversación cargada de recuerdos y anécdotas.

Durante el encuentro, Mayte Lascuráin, una de las integrantes del grupo, recordará su paso por el Festival de Viña del Mar 1987 y revelará cómo el entonces animador del certamen, Antonio Vodanovic, fue clave para que vivieran una noche exitosa.

"La segunda noche el señor Vodanovic nos dice ‘van a cantar esto’. Él hizo la playlist y fue un éxito", expresará la artista.

El legado de Juan Gabriel

Además, Karen Doggenweiler y Rafael Araneda visitarán un museo dedicado a Juan Gabriel, uno de los referentes más importantes de la música latina.

Durante el recorrido, los animadores se encontrarán con dos gaviotas obtenidas en el Festival de Viña del Mar, escenario que el recordado 'Divo de Juárez' pisó en cinco oportunidades.

