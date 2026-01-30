Ana Torroja y pifias que marcaron fin de su show en Viña 2007: "Quería salir, pero no me dejaban"

30 en. 2026 - 23:26 hrs.

En Camino a Viña, Ana Torroja recordó el confuso y tenso momento que se vivió tras el cierre de su presentación en el Festival de Viña del Mar 2007, cuando el público pedía su regreso al escenario.

La artista explicó que, pese a que su show ya había finalizado, la reacción del público la tomó por sorpresa.

Lo más visto de Camino a Viña 1 Rafa Araneda será el gran invitado al último capítulo de Camino a Viña: Dará detalles de lo que se viene

"Yo estaba ahí, yo estaba ahí que quería salir, pero no me dejaban", relató, aclarando que en ningún momento se había desentendido de lo que ocurría en la Quinta Vergara.

Camino a Viña / Mega

La razón por la cual Ana Torroja no volvió a subir al escenario

Ana detalló que la decisión no pasó por ella, sino por la producción del evento. "La producción, quien fuera, ‘the show must go on’ (el espectáculo debe continuar). Es una tele y hay que seguir".

Incluso, confesó que habría salido sin dudarlo de haber tenido la opción. "Yo hubiese salido otra vez, a cantar otra o a hacer un acapella, o a decirles que no podía seguir porque hay gente que está esperando", afirmó.

Todo sobre Camino a Viña