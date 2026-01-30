La única elegida dos veces: Patricia Manterola recuerda su reinado en el Festival de Viña
En una emotiva conversación en Camino a Viña, Patricia Manterola recordó uno de los hitos de su carrera: haber sido elegida Reina del Festival de Viña del Mar en dos oportunidades, un hecho inédito en la historia del certamen.
La artista confesó que su primer reinado la tomó completamente por sorpresa, especialmente porque se encontraba dando sus primeros pasos como solista.
"Imagínense el miedo para mí, porque yo venía completamente nueva como solista. Había pisado el escenario de Viña con Garibaldi, pero como solista no, nunca", relató. "Las rodillas se me doblaban cuando me paré en ese escenario a cantar", agregó.
"Mi corazón se quedó en Chile"
Manterola también recordó cómo enfrentó el temor al llamado "Monstruo" de la Quinta Vergara. "Se hablaba mucho de este gran monstruo que te podía devorar o te podía hacer suya", comentó.
Sin embargo, la respuesta del público fue completamente opuesta a sus miedos. "Después de cantar mis temas, me reciben con tanto cariño y no nada más eso: me nombran Reina del Festival", recordó con emoción.
Años más tarde, la historia se repetiría de forma inesperada. "Vuelvo con una canción que fue un éxito en muchos países, incluyendo Chile, que se llamó ‘Que el ritmo no pare’, y de repente me dicen: En la historia del Festival nunca han nombrado a una doble reina… y te están nombrando Reina del Festival otra vez", contó, emocionada.
