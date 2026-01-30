La razón por la que Ana Torroja temía presentarse por tercera vez en Viña: "No sabía cómo me iban a recibir"

30 en. 2026 - 23:25 hrs.

En una íntima conversación en Camino a Viña, Ana Torroja recordó los nervios que sintió antes de subirse por tercera vez al escenario del Festival de Viña del Mar, esta vez como solista, tras haber marcado una era junto a Mecano y luego con Miguel Bosé.

La artista confesó que el miedo apareció justamente al enfrentar al público sin el respaldo del grupo.

"Llego como solista y ahí sí que me volvió a entrar el miedo. Yo no sabía cómo me iban a recibir de sola", reconoció, explicando que antes contaba con el apoyo de su historia junto a la banda.

La reflexión de Ana Torroja

Ana explicó que el vínculo con el público podía ser distinto al presentarse sin Mecano. "Cuando has pertenecido a un grupo como Mecano, no es fácil que la gente te acepte si no estás ahí", señaló con honestidad.

Sin embargo, el resultado fue muy distinto a lo que temía. "No se puede pedir más, fue una generosidad que hoy, cuando lo recuerdo, me emociona", agregó.

