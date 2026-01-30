"Fue el primer escenario...": Patricia Manterola destaca la importancia del Festival de Viña en su carrera

30 en. 2026 - 23:44 hrs.

En una cercana conversación en Camino a Viña, Patricia Manterola recordó el profundo vínculo que mantiene con Chile y el rol clave que tuvo el Festival de Viña del Mar en el inicio de su carrera como solista.

Visiblemente emocionada, la artista expresó su cariño por el país y agradeció el respaldo del público chileno.

"Estoy muy contenta de platicar con ustedes y de conectar con Chile, que es un país que quiero muchísimo y al cual le debo muchísimo", comenzó diciendo.

Camino a Viña / Mega

Patricia Manterola destaca la importancia del Festival de Viña en su carrera

Tras esto, Manterola explicó la razón por la cual el escenario de la Quinta Vergara es un punto importante de su carrera.

"Fue el primer escenario que yo pisé en mi carrera en solitario, ese escenario maravilloso de Viña del Mar", señaló.

