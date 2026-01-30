Junto a Mecano: Ana Torroja recuerda cómo enfrentó al "Monstruo" la primera vez que subió a la Quinta Vergara

30 en. 2026 - 23:17 hrs.

En una distendida conversación en Camino a Viña, Ana Torroja revivió cómo fue su primera vez sobre el escenario de la Quinta Vergara, cuando llegó junto a Mecano al Festival de Viña del Mar 1992.

Según recordó la artista, desde antes de pisar Chile ya venían advertidos sobre la exigencia del público. "La primera fue con Mecano y me acuerdo, porque claro, ya veníamos avisados: cuidado con el Monstruo", relató entre risas.

Ana Torroja recuerda cómo enfrentó al "Monstruo"

Ana explicó el temor que tenía con el público de Viña. "Se ponía súper bravo si no le gustabas, que si no le gustabas te echaba del escenario", confesó.

Sin embargo, la conexión con el público fue inmediata y marcó su forma de entender los conciertos. "Es un público muy generoso cuando le gustas. Para mí siempre en los conciertos es importantísimo que estemos todos al mismo nivel", explicó. "Yo entrego y ellos también, y así fue", agregó.

Finalmente, Torroja cerró diciendo que celebró su exitoso paso por el Festival de Viña con pisco, una bebida típica de nuestro país.

