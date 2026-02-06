¿Bar o estacionamiento? De este lugar nació la inspiración para el popular "Noa Noa" de Juan Gabriel

06 feb. 2026 - 22:46 hrs.

En este capítulo de Camino a Viña, Karen Doggenweiler y Rafa Araneda llegaron hasta Juárez para conocer más de la historia de Juan Gabriel.

Y es que el "Divo de Juárez" es por lejos la figura más conocida de esta ciudad, siendo parte de sus letras e inspiraciones para algunas de sus obras más míticas y cantadas a nivel mundial.

Lo más visto de Camino a Viña 1 Rafa Araneda será el gran invitado al último capítulo de Camino a Viña: Dará detalles de lo que se viene

Entre estas está el famoso "Noa Noa" que fue uno de los bares más importantes de dicha zona y de la que Juan Gabriel tomó inspiración para uno de sus grandes éxitos.

Karen y Rafa conocen el "Noa Noa"

Un imitador de Juan Gabriel los llevó al recorrido de Avenida Juárez, donde gran parte de esta calle está ambientada en las historias del mítico cantante.

Precisamente, en este sector se encuentra el lugar donde estaba el famoso "Noa Noa", siendo este ahora un estacionamiento "Noa Noa".

"Queríamos conocer el Noa Noa y nos llevamos una tremenda decepción", expresó Karen, a lo que el imitador de Juan Gabriel explicó que se puso una placa para rememorar este lugar y había intenciones de volver a sus años de esplendor, pero terminó consumido por un incendio.

Todo sobre Camino a Viña