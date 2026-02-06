Desde sus premios hasta su último traje: Así fue la visita a la zona exclusiva del Museo de Juan Gabriel

06 feb. 2026 - 23:17 hrs.

En este capítulo de Camino a Viña, Karen Doggenweiler y Rafa Araneda tuvieron acceso exclusivo a una zona del Museo de Juan Gabriel en Juárez donde no se permite grabar.

Precisamente, el "Divo de Juárez" es uno de los íconos culturales de México, siendo reconocido a nivel mundial y considerado un héroe en Juárez, ciudad de la que sacó inspiración para muchos de sus grandes éxitos.

Lo más visto de Camino a Viña 1 Rafa Araneda será el gran invitado al último capítulo de Camino a Viña: Dará detalles de lo que se viene

Por lo mismo, la ciudad retribuye a quién los puso en el mapa con un museo único, al que Karen y Rafa pudieron acceder.

Karen y Rafa tienen acceso a Museo de Juan Gabriel

Y es que en este espacio, donde normalmente se le pide a los visitantes guardar sus teléfonos, las cámaras de Camino a Viña pudieron acceder y ver parte del salón principal que mantiene piezas muy significativas para Juan Gabriel.

En esta zona se encuentran sus antorchas y gaviotas del Festival de Viña, una foto de una caracterización de él limpiando los pies a su madre, la silla ocupada en sus giras y el último traje que utilizó para un show.

Todo sobre Camino a Viña