Avance del capítulo 7 de Camino a Viña 2026: Bacilos afirmará que sufrió en su primer paso por Viña del Mar

07 feb. 2026 - 00:01 hrs.

En el próximo capítulo de Camino a Viña, Karen Doggenweiler y Rafael Araneda se reunirán con la histórica agrupación Bacilos, quienes afirmarán que no lo pasaron tan bien en su primera visita a Viña del Mar.

Precisamente, Karen y Rafa conversarán con Jorge Villamizar y André Lopes, artistas que confirman Bacilos y que asegurarán que ellos también vivieron su momento "George Harris".

Y es que Jorge declarará que justo les tocaba antes de Chancho en Piedra, por lo que el público iba y venía, algo que los hizo pasar un muy mal show.

El Día de los Muertos en México

Asimismo, Karen y Rafa tendrán la oportunidad de seguir vivir y experimentando el "Día de los Muertos" en México y cómo este va afectando a su entorno, ya sea con desfiles, rituales, homenajes y más.

Será así como los animadores de Viña del Mar se empaparán de esta cultura y aprenderán más al respecto de ella.

