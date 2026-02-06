"Queremos ir a Chile": Pandora afirma que quiere volver al país por un especial motivo

En este capítulo de Camino a Viña, Pandora manifestó una vez más sus intenciones de volver a Chile, pero esta vez con un show para celebrar sus 40 años. 

Precisamente, Isabel Lascurain declaró que pronto saldrá su show "Pandora 40" y afirmó que "queremos ir a Chile, Alfredo (Alonso), estamos listas papito lindo, ya empacamos". 

Pandora tiene intenciones de volver a Chile

Fue así como Karen Doggenweiler se tomó de estas palabras y aseguró que sería muy lindo revivir y celebrar este momento en Chile.

En ese instante bromearon con una nueva llegada a Viña del Mar y con la idea de que el contrato ya estaba listo, desatando las risas de todos los presentes. 

