"Fue terrible, lloramos": Mayte Lascurain de Pandora recuerda el "fracaso" de su primera noche en Viña del Mar

En este capítulo de Camino a Viña, Karen Doggenweiler y Rafa Araneda conversaron con el trío mexicano Pandora, quienes recordaron que su primer paso por Viña no fue tan bueno.

Y es que en su primera visita a la Quinta Vergara en 1987, Pandora estaba confirmada para dos noches, siendo la primera de estas la que ellas consideran como un fracaso.

"Pandora venía del 'Cómo te va amor', premios, premios, premios... Llegamos a Viña y primero que todo, nos tocó con puro rockero, Soda Stereo, muy rock latino, Raphael y Pandora, éramos como las únicas mujeres si mal no recuerdo, no nos fue muy bien porque no nos aconsejaron bien", expresó Mayte Lascurain.

El "fracaso" de Pandora

Mayte explicó que les mencionaron que en Chile debían cantar con mariachis, pero no les dieron una buena selección de canciones. "La primera vez que nos presentamos, no nos fue bien, la gente fue muy respetuosa, porque nos habían dicho el Monstruo, apagaron sus lamparitas, nada más, y nosotros nos dimos cuenta, se siente horrible", expresó.

Fue así como recuerda que bajaron a la zona de prensa y se les preguntó "¿Cómo se siente tener el primer fracaso en la carrera de Pandora?", y agregó que "fue terrible, lloramos, lloramos".

Sin embargo, sus fans las llenaron de cartas y le enviaron mucho cariño, amor y buenas energías para la siguiente noche.

