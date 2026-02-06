Pandora recuerda la importante ayuda que les brindó Antonio Vodanovic en Viña: "Nos vio inexpertas"

06 feb. 2026 - 23:31 hrs.

En este capítulo de Camino a Viña, Pandora recordó lo importante que fue el animador del Festival de Viña del Mar, Antonio Vodanovic, para su éxito en la segunda noche.

Y es que el trío de cantantes relató que durante su primera noche en la Quinta Vergara no fueron bien recibidas por el público, quienes no mostraron mayor reacción a su presentación.

Fue en este momento donde aparece la figura de Antonio Vodanovic en el escenario, quien las ayudó mucho para la siguiente noche que tenían confirmada.

La vital ayuda de Antonio Vodanovic

"En la noche el señor Vodanovic, que yo no voy a olvidar nunca, nos dijo 'voy a comer con ustedes', yo creo que nos vio inexpertas, que no sabíamos dónde estábamos paradas", comentó Mayte Lascurian.

Enseguida, relató que Vodanovic les armó el listado de canciones de esa noche: "Nos dice 'van a cantar esto'. Él hizo la playlist 'Cómo te va mi amor' la primera, 'Cómo te va mi amor' al medio, 'Cómo te va mi amor'".

Ellas estaban preocupadas de que la gente se aburriera de la canción, pero todo resultó un éxito. "Antonio te tenemos siempre en nuestro corazón, siempre vive, siempre", dijeron las tres al unísono.

