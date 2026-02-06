"A usted le pagan por cantar...": Los consejos de Juan Gabriel a Pandora que las cantantes aún aplican

  • Por Matías Rivera

En este capítulo de Camino a Viña, Pandora recordó el importante apoyo que les entregó Juan Gabriel para toda su carrera, consejos que aún escuchan e implementan. 

Precisamente, Juan Gabriel fue una persona fundamental en la carrera de Pandora, ya que ayudó a las tres cantantes cuando estaban recién empezando su carrera y les entregó varios consejos que jamás han olvidado. 

Fue así como Mayte e Isabel Lascurian y Fernanda Meade recordaron las frases que les entregó el "Divo de Juárez". 

Los consejos de Juan Gabriel a Pandora

"No pues, cuando fuimos a Chicago, que fue en 1986 nos llevó a comer y nos dijo no sabes qué cantidad de cosas que hasta el día de hoy las tomamos, que son parte de nuestra educación de la carrera", aseguró Isabel. 

En esa línea, comentó que les dijo "aprendan a recibir los golpes paradas, para que después sentadas las puedan adorar", y agregó que además les mencionó "Pandora son tres, si una no brilla, no brilla Pandora".

Asimismo, Mayte recalcó que a ella le llegó mucho la frase: "A usted le pagan por cantar, no por llenar, que llene el que está dedicado a eso. A mí ese me llega". 

