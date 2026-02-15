"Se me está juntando el ganado": Paul Vásquez recibe el cariño de fanaticada en Viña del Mar

15 feb. 2026 - 19:20 hrs.

Un distendido y divertido momento se vivió en el programa Camino a Viña, cuando Paul Vásquez, el Flaco, recorría las calles de Viña del Mar junto a Karen Doggenweiler y Rafa Araneda, en medio de la previa festivalera.

Mientras conversaban sobre sus recuerdos en la Ciudad Jardín, varias personas comenzaron a acercarse para saludar al comediante y pedirle fotografías, demostrando el cariño que mantiene intacto con el respetable.

Fue en ese contexto que una mujer se aproximó con entusiasmo, lo que desató la inmediata reacción humorística del ex Dinamita Show.

Pául "El Flaco" Vásquez recibe el cariño viñamarino

“Se me está juntando el ganado”, lanzó entre risas, fiel a su estilo pícaro y en evidente tono de broma, provocando carcajadas entre los animadores y los presentes.

El momento reflejó la cercanía de Paul con la gente y cómo, incluso en plena calle, sigue generando espontáneas y simpáticas situaciones que sacan sonrisas a su alrededor.

Todo sobre Camino a Viña