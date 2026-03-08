Detrás de la Quinta - Segunda temporada - Capítulo 2: Asskha Sumathra repasa su exitosa rutina en Viña 2026

08 mar. 2026 - 00:30 hrs.

En una nueva entrega de Detrás de la Quinta, Asskha Sumathra repasó distintos momentos de su exitosa presentación en el Festival de Viña del Mar 2026, instancia en la que conquistó al público de la Quinta Vergara y se llevó las Gaviotas de Plata y de Oro.

Durante la conversación con Jorge Alís, la comediante abordó diversos pasajes de su rutina, recordando algunos de los momentos que marcaron su show sobre el escenario. Entre ellos, destacó la interacción que tuvo con la modelo Emilia Dides, la cual generó risas en el público y que, según explicó, surgió de forma espontánea durante la presentación.

Asskhaa Sumathra en Detrás de la Quinta

En el espacio, la humorista también se refirió al proceso creativo detrás de su rutina, aclarando que gran parte del espectáculo estaba previamente estructurado, aunque dejó espacio para improvisaciones y momentos que surgieron en vivo gracias a la interacción con el público.

El capítulo también tuvo momentos más emotivos, cuando la comediante recordó a figuras del transformismo que marcaron su camino artístico y que, según relató, también merecían haber llegado al escenario de la Quinta Vergara.

Finalmente, Sumathra repasó a personas importantes en su carrera y recordó al periodista Andrés Caniulef, además de emocionarse al hablar del legado de Daniel Zamudio, a quien mencionó como una figura clave en la lucha por el respeto y la igualdad en Chile.

