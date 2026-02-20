Se sumó a la moda circular: Tonka Tomicic reveló detalles del vestido que usará en la Gala 2026

20 feb. 2026 - 17:45 hrs.

No falta nada para dar inicio a la noche más elegante del verano: La Gala de Viña 2026. Tonka Tomicic es la conductora oficial del evento y esta tarde reveló detalles sobre el look con el que desfilará por la conocida alfombra roja de alto nivel.

Tonka se suma al propósito de la organización del evento y al igual que otras celebridades como Karen Doggenweiler, animadora oficial del Festival, usará una prenda reutilizada.

Lo usó en 2008

Tonka dio pistas del atuendo que escogió para esta noche y reveló que este año quiso ser parte de la tendencia mundial que le da una segunda o tercera vida a un vestido.

"Es un vestido del 2008. Le hicimos algunos cambios para darle frescura y hacerlo más actual, pero es una prenda atemporal. Se puede usar siempre", comentó.

Asimismo, agregó que durante su preparación para esta noche, ha estado leyendo mucho para mantenerse al día con todos los detalles y estar lista para la conducción de Only Viña, el programa que hará la previa de esta edición del Festival.

José Antonio Neme acompañará a Tonka en la conducción del especial donde se comentará todo lo ocurrido en la Gala de las Galas y tendrán acceso a detalles inéditos. También estarán Raquel Argandoña, Mauricio Correa y Jorge Alís.

