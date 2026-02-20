"Lo hemos estado ensayando": El divertido momento entre Karen y Rafa sobre el tradicional beso del Festival

20 feb. 2026 - 15:50 hrs.

Una de las cosas que caracteriza al Festival de Viña del Mar es el tradicional beso entre la dupla animadora. La dinámica surge a petición del público de la Quinta Vergara, que al inicio de cada noche exige el icónico ritual.

Karen Doggenweiler y Rafael Araneda la edición pasada cumplieron los deseos del "Monstruo". Este año, durante la primera conferencia, les preguntaron si el folclórico momento se practica con anterioridad.

¿Se viene el beso entre Karen y Rafa en Viña?

"¿Qué hay de cierto que Rafa lo quiere ensayar todos los días?", preguntó uno de los periodistas que asistió a la conferencia refiriéndose al beso. Los conductores oficiales de la 65° edición del Festival de Viña del Mar recibieron la pregunta con humor y Karen dijo bromeando: "Lo hemos estado ensayando".

Asimismo, mencionó que el que manda es el "Monstruo" de la Quinta Vergara y que el beso sin duda formaba parte de la historia del Festival. Daniel Merino, director ejecutivo del Festival de Viña del Mar, bromeó al respecto y agregó entre risas: "Karen, compré las mentitas que me pediste para el Rafa".

Rafael Araneda, por su parte, respondió con risas al chiste de Merino y dijo que la dinámica del beso no es más que un juego. "Si el público quiere jugar, juguemos. Yo no le doy otro valor o connotación distinta a coquetear con el público a través de nosotros. Si se da, bien, si no se da, bien también", afirmó el animador.

"Ojalá se dé", concluyó riendo la coanimadora.

