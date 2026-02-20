¿Cómo se portará el "Monstruo" con los humoristas? Karen y Rafa dan sus consejos en la previa de Viña 2026

20 feb. 2026 - 15:10 hrs.

Los conductores oficiales del Festival de Viña 2026 ya están listos. Karen Doggenweiler y Rafael Araneda se encuentran en Viña a la espera de lo que será la gran Gala.

Mientras tanto, la mañana de este viernes dieron un pronóstico para Con Gusto a Viña, de lo que podría ocurrir en el bloque humorístico de las próximas seis jornadas festivaleras.

Para algunos un coliseo, para otros es libertad de expresión. El público de la Quinta Vergara se caracteriza por ser crítico, exigente y dejar claro cuando una presentación no es de su agrado. El temido "Monstruo", como es conocido históricamente, enaltece o devora con la misma intensidad.

Karen y Rafa se la juegan por los humoristas de Viña 2026

La dupla animadora lo sabe muy bien, y desde su perspectiva adelantaron la posible reacción del público durante las próximas seis noches. Rafael Araneda, entre sus declaraciones, recordó el show de humor más polémico y reciente, bromeando con el regreso de George Harris al escenario de la Quinta Vergara.

Karen Doggenweiler por su parte, destacó el coraje de los humoristas que año a año asisten al Festival y en esta ocasión mencionó que "son seis valientes que estarán sobre el escenario. Yo les pongo toda la fe".

Ambos están muy confiados en que los comediantes que componen la parrilla de la 65° edición del Festival de Viña lograrán conquistar al público y serán los aplausos los que protagonicen el bloque que suele ser complejo y que donde, en más de una ocasión, alguno no pudo completar su rutina.

Antes de despedirse para continuar con sus actividades y preparación para la Gala, Rafael Araneda dejó un consejo a los artistas que suban al escenario. "Menos es más. No hay que revolucionarse, ni tampoco quedarse, ni intentar algo que no hayan pedido. Florearse por florearse, en el escenario de Viña no corre", expresó.

Ninguno adelantó nada sobre los trajes que lucirán esta noche, por lo que será una sorpresa total.

ATON Karen Doggenweiler y Rafael Araneda

