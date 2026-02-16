Conoce cuál es el humorista que se presentará la segunda noche del Festival de Viña del Mar 2026

16 feb. 2026 - 15:00 hrs.

El humor es uno de los momentos más esperados por la audiencia del Festival de Viña del Mar, pues los comediantes deben enfrentar al exigente público conocido como el "Monstruo".

Cada noche tiene su cuota de humor, donde la audiencia evalúa al comediante por medio de sus reacciones. No perdonan rutinas débiles y consagran a quienes logran conectar con el público presente.

¿Qué humorista se enfrenta al "Monstruo" la segunda noche del Festival?

Quien estará a cargo del humor la segunda jornada del certamen será Rodrigo Villegas, que se presentará por tercera vez sobre el escenario más importante del país. Le fue muy bien en las oportunidades anteriores, obteniendo tanto la gaviota de plata como la de oro.

Mega

Los artistas que se presentan la misma noche del lunes 23 de febrero son el dúo británico Pet Shop Boys y la banda de ritmo tropical Bomba Estéreo.

