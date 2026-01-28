Bailarines de tres países, cinco regiones y distintas profesiones forman el ballet del Festival de Viña 2026

28 en. 2026 - 13:40 hrs.

Una vez más la puesta en escena de las competencias y oberturas que tendrá el Festival de Viña del Mar 2026 serán una de las características principales de este certamen en su 65 edición.

En efecto, los protagonistas serán 26 bailarines y bailarinas quienes forman parte del cuerpo de danza comandado por la destacada coreógrafa Constanza Azúa. Este año la convocatoria que se hizo a través de redes sociales, llegando más de 1.500 postulantes online de diversas nacionalidades.

A partir de ese momento comenzaron las preselecciones quedando un total de 150 bailarines que pasaron a un casting presencial que se llevó a cabo en las dependencias de Megamedia.

Festival de Viña

Los 26 seleccionados tendrán la misión de participar en las 12 presentaciones de las competencias internacional y folclórica, además de las oberturas de las jornadas festivaleras.

Diversidad de historias y orígenes

Si hay algo que se puede destacar de este nuevo cuerpo de baile que tendrá el Festival de Viña del Mar, es la diversidad de los que lo componen. Estamos hablando de bailarines de diferentes países y ciudades en Chile y cuyas historias son cada una dignas de destacar, puesto que algunos de ellos, además de dedicarse a la pasión del baile, también realizan otras actividades de forma profesional.

La destacada coreógrafa Conny Azúa, define el nuevo ballet como la “visibilización de nuevos talentos, de bailarines llenos de sueños con ganas de pisar el escenario más importante de nuestro país y Latinoamérica. Son personas agradecidas de la oportunidad y dispuestas a dar lo mejor de sí para estar a la altura y más de este Festival de Viña 2026", dijo la artista.

Variados orígenes que incluyen regiones de Atacama, Antofagasta, Biobío, Coquimbo y Metropolitana. Además de otras nacionalidades como Venezuela, Colombia y Brasil. Una variedad de talentos disímiles donde hay profesionales de áreas como la psicología, la salud, el deporte, la hotelería, el turismo y cuyo denominador común de cada uno de ellos es su pasión y amor por el baile.

Muchos de ellos, se presentarán por primera vez en un evento de tan grandes características y algunos, incluso, jamás han pisado en su vida las galerías de la Quinta Vergara.

Los ensayos del nuevo ballet del Festival de la Canción de Viña del Mar se iniciaron el martes 6 de enero y continúan diariamente hasta el mes de febrero, fecha en que todo el equipo de baile se desplazará hacia Viña del Mar para tomar posesión de los ensayos en la Quinta Vergara.

El Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar se llevará a cabo desde el domingo 22 hasta el viernes 27 de febrero de 2026, a cargo de Megamedia y Bizarro Live Entertainment. Se transmite a través de Mega, mientras que la plataforma Disney+ lo lleva a toda Latinoamérica y Billboard a través de su sitio web con especiales y contenido exclusivo al resto del mundo.

Todo sobre Festival de Viña