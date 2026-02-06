El matinal oficial del Festival: Con Gusto a Viña se tomará las mañanas del verano

06 feb. 2026 - 08:45 hrs.

Muy pronto se vivirá el esperado estreno de Con Gusto a Viña, el matinal oficial del Festival de Viña del Mar 2026, que llegará para acompañar cada mañana del certamen más importante de la música latina.

En esta nueva etapa, el matinal más visto del país dejará el estudio para trasladarse hasta la ciudad jardín, con el objetivo de entregar todos los detalles, novedades y momentos clave del festival, en una cobertura cercana y en terreno.

Bajo el lema "Muy pronto tus mañanas estarán cerca del mar", el espacio promete convertirse en el punto de encuentro diario para vivir el ambiente festivalero desde Viña del Mar, con entrevistas, análisis y toda la previa de cada jornada.

Mega

Un panel de lujo

El programa contará con un panel de lujo integrado por José Antonio Neme, Álvaro Salas, Marianne Schmidt, César Campos, Eugenia Lemos y Kenita Larraín, quienes acompañarán al público con información, humor y entretención.

Así que ya lo sabes: muy pronto, por las pantallas de Mega, Con Gusto a Viña llegará todas las mañanas del festival para vivir, sentir y disfrutar Viña 2026 desde el corazón de la ciudad jardín.

Todo sobre Con Gusto a Viña