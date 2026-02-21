La cruda opinión del panel de Only Viña por el look de Marlen Olivari durante la Gala: "No fue acertado"

21 feb. 2026 - 23:20 hrs.

El panel de Only Viña analizó los mejores y peores looks de la Gala del Festival de Viña 2026, en donde cuestionaron con dureza el vestido de Marlen Olivari.

Al respecto, Raquel Argandoña aseguró que el vestido le recordó al fallecido humorista Eduardo Thompson, "tiene mucho de todo, no fue acertado", explicó.

Lo más visto de Noticias 1 Madre: La exitosa turca de Mega que se reestrena hoy lunes

En la misma línea, Danela Aránguiz comentó que "Marlen Olivari es una mujer muy linda y, lamentablemente, para estas últimas dos galas no se ha sabido sacar provecho".

Más duro aún fue Ivan Grubessich, que aseguró que "creo que Marlen lo hace a propósito, porque nadie puede ponerse un vestido tan feo, está mal hecho, además, porque le quedaba mal en el busto, caído. Nada le favorece, ni el color ni nada".

¿Cuándo comienza Viña 2026?

Para que te coordines y organices tus noches de febrero, te comentamos que el Festival de Viña de este año empieza este domingo 22.

El puntapié inicial lo dará la cantante cubana, Gloria Estefan que llega por primera vez a la Quinta Vergara con una increíble trayectoria. La acompañarán el humorista Stefan Kramer en su cuarta participación y el italiano Matteo Bocelli.

Viña 2026 se vive en Mega Go. Disfruta rutinas y shows completos cuándo y dónde quieras. Sólo con plan Full".

Todo sobre Only Viña