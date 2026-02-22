Tonka Tomicic cuenta el secreto de su vestido durante la Gala de Viña: Lo usó hace 20 años

22 feb. 2026 - 00:18 hrs.

Tonka Tomicic fue destacada por el panel de Only Viña como una de las mejores vestidas de la Gala del Festival de Viña, a pesar de que la propia conductora reveló que le costó decidir qué usar.

Sin embargo, contó que finalmente decidió ponerse un vestido que utilizó en la Gala del 2008, cuando condujo Viña con Sergio Lagos, aunque le hizo algunos cambios.

"El vestido tenía los tirantes con el corte acá (en los hombres) y nosotros le dimos un aire para que estuvieran debajo del hombro, y así le dábamos más frescura", contó.

Además, explicó que decidió sacarle el forro y las mangas usadas hace veinte años, "al sacar el forro, siento que la tela se convirtió en una segunda piel y da un look como húmedo", señaló.

¿Cuándo comienza Viña 2026?

Para que te coordines y organices tus noches de febrero, te comentamos que el Festival de Viña de este año empieza este domingo 22.

El puntapié inicial lo dará la cantante cubana, Gloria Estefan que llega por primera vez a la Quinta Vergara con una increíble trayectoria. La acompañarán el humorista Stefan Kramer en su cuarta participación y el italiano Matteo Bocelli.

