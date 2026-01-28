Tita Ureta visitó la última Copec del mundo en Puerto Williams en un nuevo capítulo de "Punto de Encuentro"
En un nuevo capítulo de "Punto de Encuentro", Tita Ureta viajó hasta Puerto Williams para descubrir un lugar verdaderamente único: la última Copec del mundo, la estación de servicio más austral del planeta. Allí, fue recibida por "Don Juan", conocido también como Juan Copec, quien compartió su historia personal y la de su familia en uno de los rincones más extremos de Chile.
En este contexto, el episodio aborda el desafío logístico que enfrenta la compañía en esa región: el combustible tarda cerca de 30 horas de navegación en llegar, un esfuerzo que refleja la constancia y el compromiso de Copec con las comunidades del sur del país.
Entre historias de tradición, familia y trabajo en el extremo sur, este capítulo ofrece un retrato humano y cercano de la vida en los confines del mundo.
Revive el capítulo completo en https://ww2.copec.cl/sostenibilidad/punto-de-encuentro o en el canal de Youtube de Copec.
