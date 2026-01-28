Tita Ureta visitó la última Copec del mundo en Puerto Williams en un nuevo capítulo de 'Punto de Encuentro'

28 en. 2026 - 10:35 hrs.

En un nuevo capítulo de "Punto de Encuentro", Tita Ureta viajó hasta Puerto Williams para descubrir un lugar verdaderamente único: la última Copec del mundo, la estación de servicio más austral del planeta. Allí, fue recibida por "Don Juan", conocido también como Juan Copec, quien compartió su historia personal y la de su familia en uno de los rincones más extremos de Chile.

En este contexto, el episodio aborda el desafío logístico que enfrenta la compañía en esa región: el combustible tarda cerca de 30 horas de navegación en llegar, un esfuerzo que refleja la constancia y el compromiso de Copec con las comunidades del sur del país.

Entre historias de tradición, familia y trabajo en el extremo sur, este capítulo ofrece un retrato humano y cercano de la vida en los confines del mundo.

