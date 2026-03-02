¿SOAP o seguro automotriz? Descubre en qué se diferencian y qué cubre cada uno

02 mar. 2026 - 09:33 hrs.

Con el inicio del año, renovar el permiso de circulación vuelve a ser un trámite obligatorio y también una nueva preocupación. Entre papeleos y plazos, a muchos conductores les surge la misma duda: ¿qué seguro necesito realmente?

Aunque el Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (SOAP) es indispensable para obtener el permiso, suele confundirse con el seguro automotriz, sin embargo, tras un accidente, la diferencia es clave: no basta con saber qué ocurrió, sino qué seguro responde, ya que ambas coberturas protegen aspectos distintos y cumplen funciones que no deben confundirse.

Para entender la diferencia, Leonardo Castets, gerente de Movilidad de Seguros SURA, explicó que el SOAP, como su nombre lo indica, es un seguro obligatorio que exige la ley en Chile para todos los vehículos motorizados que circulen por el país. Su principal objetivo es cubrir económicamente a las personas involucradas en accidentes de tránsito, ya sean conductores, pasajeros o peatones. En cambio, un seguro automotriz es un seguro que cubre los daños materiales del vehículo implicado en un accidente de tránsito o por robo, y su contratación es voluntaria.

El SOAP está pensado para cubrir los daños personales derivados de un accidente de tránsito, lo que incluye gastos médicos, atención de urgencia y hospitalización, además de una indemnización en caso de muerte o incapacidad permanente o total. Este seguro tiene una vigencia de un año, se renueva en marzo y su cobertura va desde el 1 de abril hasta el 31 de marzo del año siguiente.

Lo clave, es que el SOAP es obligatorio y no contar con él puede significar multas e incluso el retiro del vehículo de circulación. Además, si ocurre un accidente, es el propietario quien deberá asumir los costos. A esto se suma la implementación de la LeyJacinta, que aumentó las coberturas legales mínimas y reforzó la protección para las personas afectadas.

En cambio, el seguro automotriz ofrece una protección más amplia, ya que no sólo cubre a las personas, sino también al vehículo frente a daños, robos y distintos tipos de accidentes, entregando mayor respaldo ante imprevistos.

A diferencia del SOAP, algunos seguros de auto se adaptan a las necesidades de cada conductor, ofreciendo coberturas adicionales más allá de lo básico. Hoy existen alternativas que permiten pagar según los kilómetros recorridos y, al mismo tiempo, acceder a un completo sistema de asistencias en ruta, pensadas para quienes usan el auto con menor frecuencia o buscan una opción más flexible.