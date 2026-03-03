Sin Bandera regresa a Chile: el dúo se presentará el 7 de mayo con 'Escenas Tour'

03 mar. 2026 - 09:21 hrs.

El dúo romántico Sin Bandera vuelve a Chile con su gira internacional "Escenas Tour", un show que recorrerá América y Europa y que aterriza el 7 de mayo en el Movistar Arena. El espectáculo comenzó este febrero en Argentina, donde miles de fanáticos revivieron los grandes clásicos que marcaron a toda una generación.

La gira coincide con el lanzamiento de "Escenas", su séptimo álbum de estudio, que se lanzará este año. Como adelanto ya presentaron “¿Qué Culpa Tiene Ella?”, un sencillo que "explora la culpa y la dificultad de entregarse plenamente en una relación", marcando el inicio de una nueva etapa musical para el dúo.

Con más de dos décadas de trayectoria, Sin Bandera reafirma su vigencia como uno de los referentes del pop latino en español, conectando con distintas generaciones a través de sus canciones. Las entradas ya están disponibles a través de PuntoTicket desde el 12 de febrero a las 11:00 horas, en lo que se anticipa como uno de los conciertos románticos más esperados de este año.